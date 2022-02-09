Після 9 лютого в лідери медального заліку вибилася збірна Німеччини, повідомляє 24 канал. Німці здобули одразу дві золоті медалі. Швеція опустилася одразу на третє місце, пропустивши вперед і Норвегію.
Хоча 9 лютого на Олімпіаді стався скандал через Росію. Одного з членів команди з фігурного катання підозрюють у вживанні допінгу. Саме через це поки не відбулося вручення медалей у командних змаганнях. Там збірна ОКР здобула золоту нагороду. Якщо допінг доведуть, в медальному заліку можуть відбутися значні зміни.
Детальніше Росія потрапила в допінг-скандал на Олімпіаді-2022: її можуть позбавити золотої медалі
Гірськолижний спорт (жінки, слалом)
- Петра Влгова (Словаччина)
- Катаріна Лінсбергер (Австрія)
- Венді Гольденер (Швейцарія)
Лижне двоборство (чоловіки)
- Вінценц Гайгер (Німеччина)
- Єрген Гробак (Норвегія)
- Лукас Грайдерер (Австрія)
Санний спорт (чоловіки, двійка)
- Тобіас Вендль / Тобіас Арльт (Німеччина)
- Тоні Еггерт /Саша Бенекен (Німеччина)
- Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрія)
Сноуборд (жінки, сноуборд-крос)
- Ліндсі Джакобелліс (США)
- Клое Треспеш (Франція)
- Меріета Одін (Канада)
Фристайл (чоловіки, біг-ейр)
- Бірк Рууд (Норвегія)
- Колбі Стівенсон (США)
- Хенрік Харлаут (Швеція)
Шорт-трек (чоловіки, 1500 метрів)
- Хван Де Хон (Південна Корея)
- Стівен Дюбуа (Канада)
- Семен Єлістратов (ОКР)