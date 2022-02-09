Украинцы выступят в шести видах спорта

Всего украинские спортсмены 10-го февраля выступят в шести видах спорта, сообщает 24 канал. Речь идет о фигурном катании, скелетоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле и санном спорте.

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В течение 10-го февраля разыграют восемь комплектов наград. За медали зимней Олимпиады от сборной Украины в течение этого дня будут бороться:

фигурист Иван Шмуратко;

лыжницы Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех;

сборная Украины по санному спорту;

сборная Украины по фристайлу.

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В утренней программе Олимпиады выступят трое украинцев – Шмуратко, Гераскевич и Ковбаснюк.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде 10 февраля

Иван Шмуратко – фигурное катание (произвольная программа) – начало в 03:30;

Владислав Гераскевич – скелетон (первый заезд) – начало в 03:30;

Иван Ковбаснюк – горнолыжный спорт (комбинация) – начало в 04:30;

Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех – лыжные гонки (классическая гонка, 10 километров) – начало в 09:00;

сборная Украины по фристайлу (смешанный турнир) – начало в 13:00;

сборная Украины: санный спорт (эстафета) – начало в 15:30.

Вниманию. По состоянию на 9 февраля Украина не завоевала ни одной медали на Олимпийских играх в Пекине, которые продлятся до 20-го февраля. Всего Украину представятся 45 атлетов в 12 видах спорта.