Старт останнього туру групового раунду: розклад матчів Євро-2024 на 23 червня

23 червня 2024, 01:02
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В Німеччині продовжується чемпіонат Європи 2024 з футболу. Десятий ігровий день запропонує фанатам матч за участю команди-господарки, а також бій за порятунок між угорцями та шотландцями.

У неділю, 23 червня, на чемпіонаті Європи-2024 розпочнеться останній тур групової стадії. На поля Німеччини вийдуть команди групи А, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Швейцарія – Німеччина

Час: 22:00
Місто: Франкфурт-на-Майні
Суддя: Даніеле Орсато (Італія))
Де дивитись: Megogo

Німці впевнено йдуть по домашньому турніру, здобувши комфортні перемоги над Шотландією та Угорщиною. Команда Юліана Нагельсманна вже оформила путівку у плей-оф, але ще має відстояти перше місце.

Для перемоги у групі Бундестім достатньо не програти в останньому турі швейцарцям. Команда Якіна також на 99% вже у плей-оф, але може поступитись другим місцем Шотландії.

Правда, для цього "тартановій армії" треба перемогти Угорщину та компенсувати -6 м'ячів різниці. Зрештою "нейтрали" мають кілька кадрових проблем перед останнім туром. Під питанням участь Цубера, Шера та Закарії.

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Шотландія – Угорщина

Час: 22:00
Місто: Штутгарт
Суддя: Факундо Тельо (Аргентина)
Де дивитись: Megogo та Суспільне

Якщо у першій парі обидві команди вже по суті у плей-оф, то у цій одна точно відправиться додому. Можливо, навіть дві, в разі нічиєї в Штутгарті.

Перемога ж виведе одну із команд на третє місце, що з високою долею ймовірності буде путівкою до 1/8 фіналу. Угорці моментами показували непогану гру, але очок так і не набрали проти фаворитів.

Шотландія ж лише у бою зі швейцарцями продемонструвала зуби. Шанси команд виглядають рівними, але варто нагадати, що нічия майже точно завершить шлях обох команд на Євро. Тому очікуємо на бій за всі три очки!

Автор: Анатолій Дерека