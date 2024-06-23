Старт останнього туру групового раунду: розклад матчів Євро-2024 на 23 червня

В Німеччині продовжується чемпіонат Європи 2024 з футболу. Десятий ігровий день запропонує фанатам матч за участю команди-господарки, а також бій за порятунок між угорцями та шотландцями.

У неділю, 23 червня, на чемпіонаті Європи-2024 розпочнеться останній тур групової стадії. На поля Німеччини вийдуть команди групи А, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Швейцарія – Німеччина

Час: 22:00

Місто: Франкфурт-на-Майні

Суддя: Даніеле Орсато (Італія))

Де дивитись: Megogo

Німці впевнено йдуть по домашньому турніру, здобувши комфортні перемоги над Шотландією та Угорщиною. Команда Юліана Нагельсманна вже оформила путівку у плей-оф, але ще має відстояти перше місце.

Для перемоги у групі Бундестім достатньо не програти в останньому турі швейцарцям. Команда Якіна також на 99% вже у плей-оф, але може поступитись другим місцем Шотландії.

Правда, для цього "тартановій армії" треба перемогти Угорщину та компенсувати -6 м'ячів різниці. Зрештою "нейтрали" мають кілька кадрових проблем перед останнім туром. Під питанням участь Цубера, Шера та Закарії.

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Шотландія – Угорщина

Час: 22:00

Місто: Штутгарт

Суддя: Факундо Тельо (Аргентина)

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Якщо у першій парі обидві команди вже по суті у плей-оф, то у цій одна точно відправиться додому. Можливо, навіть дві, в разі нічиєї в Штутгарті.

Перемога ж виведе одну із команд на третє місце, що з високою долею ймовірності буде путівкою до 1/8 фіналу. Угорці моментами показували непогану гру, але очок так і не набрали проти фаворитів.

Шотландія ж лише у бою зі швейцарцями продемонструвала зуби. Шанси команд виглядають рівними, але варто нагадати, що нічия майже точно завершить шлях обох команд на Євро. Тому очікуємо на бій за всі три очки!