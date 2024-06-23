В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы-2024 начнется последний тур групповой стадии. На поля Германии выйдут команды группы А, сообщает 24 Канал.

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Швейцария – Германия

Время: 22:00

Город: Франкфурт-на-Майне

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Где смотреть: Megogo

Немцы уверенно идут по домашнему турниру, получив комфортные победы над Шотландией и Венгрией. Команда Юлиана Нагельсманна уже оформила путевку в плей-офф, но еще должна отстоять первое место.

Для победы в группе Бундестим достаточно не проиграть в последнем туре швейцарцам. Команда Якина также на 99% уже в плей-офф, но может уступить второе место Шотландии.

Правда, для этого "тартановой армии" надо победить Венгрию и компенсировать -6 мячей разницы. В конце концов "нейтралы" имеют несколько кадровых проблем перед последним туром. Под вопросом участие Цубера, Шера и Закарии.

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Шотландия – Венгрия

Время: 22:00

Город: Штутгарт

Судья: Факундо Тельо (Аргентина)

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Если в первой паре обе команды уже по сути в плей-офф, то в этой одна точно отправится домой. Возможно, даже две, в случае ничьей в Штутгарте.

Победа же выведет одну из команд на третье место, что с высокой долей вероятности будет путевкой в 1/8 финала. Венгры моментами показывали неплохую игру, но очков так и не набрали против фаворитов.

Шотландия же только в бою со швейцарцами продемонстрировала зубы. Шансы команд выглядят равными, но стоит напомнить, что ничья почти точно завершит путь обеих команд на Евро. Поэтому ожидаем бой за все три очка!