Розклад матчів сьомого ігрового дня на Євро-2024: хто гратиме 20 червня

На чемпіонаті Європи-2024 в Німеччини стартував другий тур групового раунду. Свої наступні матчі зіграють представники груп В та С.

У четвер, 20 червня, на ЧЄ-2024 відбудуть три матчі другого туру. Поєдинок Іспанії та Італії, який міг би прикрасити навіть фінал, стане центральним, повідомляє 24 Канал.

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Словенія – Сербія

Час: 16:00

Місто: Мюнхен

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Балканське дербі на "Альянц-Арені" в Мюнхені відкриє програму сьомого ігрового дня. У першому турі словенці дивом врятувалися в поєдинку проти Данії. Натомість серби мінімально поступилися Англії 0:1.

Обидві команди зберігають непогані шанси на плей-оф. Проте для цього потрібно перемагати в очному поєдинку.

Данія – Англія

Час: 19:00

Місто: Франкфурт-на-Майні

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Збірна Данії на рівному місці втратила перемогу над Словенією в першому турі. Проте гра команди показала, що "червоно-білі" реально можуть претендувати на плей-оф.

Натомість "Три леви" в першому поєдинку скромно перемогли сербів з рахунком 1:0. Головний тренер збірної Англії отримав чималу кількість критику на свою адресу. Тож у поєдинку проти Данії підопічні Гарета Саутгейта зобов'язані спростувати усі звинувачення.

Перемога дозволить збірній Англії гарантувати вихід до 1/8 фіналу.

Іспанія – Італія

Час: 22:00

Місто: Гельзенкірхен

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Центральним матчем ігрового дня стане протистояння Іспанії та Італії. Обидві збірні виграли свої перші матчі. Надто переконливою була перемога "Фурії роха" над Хорватією (3:0). Натомість "Скуадра Адзурра" не без пригод здолала дебютанта континентальних турнірів збірну Албанії (2:1).

Суперники в рамках чемпіонату Європи зіграли між собою сім разів. Дві перемоги на рахунку італійців, а в іспанців лише одна. Чотири зустрічі завершилися внічию. Тож не виключно, що фаворити Євро-2024 розпишуть мирову на груповій стадії.

Розклад матчів дня Євро-2024 з футболу: четвер, 20 червня