В четверг, 20 июня, на ЧЕ-2024 состоятся три матча второго тура. Поединок Испании и Италии, который мог бы украсить даже финал, станет центральным, сообщает 24 Канал.
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Словения – Сербия
Время: 16:00
Город: Мюнхен
Где смотреть: Megogo и Суспільне
Балканское дерби на "Альянц-Арене" в Мюнхене откроет программу седьмого игрового дня. В первом туре словенцы чудом спаслись в поединке против Дании. Зато сербы минимально уступили Англии 0:1.
Обе команды сохраняют неплохие шансы на плей-офф. Однако для этого нужно побеждать в очном поединке.
Дания – Англия
Время: 19:00
Город: Франкфурт-на-Майне
Где смотреть: Megogo и Суспільне
Сборная Дании на ровном месте упустила победу над Словенией в первом туре. Однако игра команды показала, что "красно-белые" реально могут претендовать на плей-офф.
Зато "Три льва" в первом поединке скромно победили сербов со счетом 1:0. Главный тренер сборной Англии получил немалое количество критики в свой адрес. Поэтому в поединке против Дании подопечные Гарета Саутгейта обязаны опровергнуть все обвинения.
Победа позволит сборной Англии гарантировать выход в 1/8 финала.
Испания – Италия
Время: 22:00
Город: Гельзенкирхен
Где смотреть: Megogo и Суспільне
Центральным матчем игрового дня станет противостояние Испании и Италии. Обе сборные выиграли свои первые матчи. Слишком убедительной была победа "Фурии роха" над Хорватией (3:0). Зато "Скуадра Адзурра" не без приключений одолела дебютанта континентальных турниров сборную Албании (2:1).
Соперники в рамках чемпионата Европы сыграли между собой семь раз. Две победы на счету итальянцев, а у испанцев лишь одна. Четыре встречи завершились вничью. Поэтому не исключительно, что фавориты Евро-2024 распишут мировую на групповой стадии.
Расписание матчей дня Евро-2024 по футболу: четверг, 20 июня
- 16:00. Словения – Сербия (Группа С)
- 19:00. Дания – Англия (Группа С)
- 22:00. Испания – Италия (Группа В)