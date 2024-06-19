Футболісти збірних Німеччини та Угорщини вийдуть на футбольне поле стадіону "MHPArena" у Штутгарті. Стартовий свисток головного арбітра матчу Данні Маккелі (Нідерланди) пролунає о 19:00 (за київським часом), пише 24 Канал.

До теми Німеччина йде за другою перемогою: чи зможе Угорщина відібрати очки у господарки Євро-2024

Різний старт на Євро-2024 від обох збірних

Обидві збірні вже провели свої перші поєдинки на Євро-2024 з футболу. Національній команді Німеччини вдалось із дуже впевненої перемоги стартувати на домашньому турнірі. Підопічні Юліана Нагельсманна проїхали по супернику із Шотландії у матчі-відкритті чемпіонату Європи 14 червня. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "бундестім" 5:1.

Єдиний гол у шотландців забили навіть не вони. Автогол у свої ворота записав центрбек мадридського Реала та збірної Німеччини Антоніо Рюдігер.

Угорщина ж не змогла впоратись із Швейцарією 1:3.

Де дивитись матч Німеччина – Угорщина

У прямому ефірі протистояння Німеччина – Угорщина покаже медіасервіс MEGOGO, який транслює усі матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу.

На жаль, цей матч уболівальники не зможуть переглянути на місцевих телеканалах Суспільного. Гра Німеччини проти Угорщини не потрапила у перелік 22-х зустрічей Євро-2024, які покаже цей мовник.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. За перебігом подій у матчі можна буде стежити безпосередньо у цій новині.

Орієнтовні склади: