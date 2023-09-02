Спарені матчі з Барселоною: став відомий розклад матчів Шахтаря у груповому раунді ЛЧ
Джерело:Шахтар Донецьк
Донецький Шахтар став єдиним клубом із України, який гратиме на груповій стадій найпрестижнішого європейського турніру. Другим міг стати віцечемпіон України Дніпро-1, але команда зазнала фіаско у кваліфікаційних раундах та взагалі залишилася без єврокубкової осені.
Чемпіон України дізнався розклад своїх матчів у груповому раунді Ліги Чемпіонів-2023/24. Перший матч команда проведе вже 19 вересня.
Читайте також Заміна Трубіну: Шахтар терміново заявив ексголкіпера Динамо
"Гірники" починатимуть та закінчуватимуть груповий етап матчами з Порту
Донецький Шахтар домашні матчі Ліги чемпіонів гратиме у Німеччині на домашньому стадіоні Гамбурга. Саме там і відбудеться перший матч для команди Патріка ван Леувена в єврокубках сезону-2023/2024. Суперником буде Порту, а гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.Розклад матчів Шахтаря у груповому раунді ЛЧ-2023/24
- 19 вересня. Шахтар – Порту
- 4 жовтня. Антверпен – Шахтар
- 25 жовтня. Барселона – Шахтар
- 7 листопада. Шахтар – Барселона
- 28 листопада. Шахтар – Антверпен
- 13 грудня. Порту – Шахтар
Розклад Шахтаря в Лізі чемпіонів / фейсбук "гірників"
Нагадаємо, що в сезоні-2022/2023 Шахтар грав у груповому раунді ЛЧ разом із Реалом, Лейпцигом та Селтіком. Тоді команда Ігора Йовічевіча посіла третє місце у квартеті, після чого вийшла у плей-офф Ліги Європи. Там вона здолала французький Ренн, а в 1/8 фіналу поступилася Феєнорду.