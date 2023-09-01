Після відходу Анатолія Трубіна до португальської Бенфіки воротарська позиція "гірників" викликала занепокоєння. У заявці команди Патріка ван Леувена були 24-річний Дмитро Різник та два гравці з юнацької команди – Тимур Пузанков і Денис Твардовський. Тож керівництво вирішило перестрахуватися, підписавши досвідченого голкіпера.

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У офіційній заявці Шахтаря на сайті УПЛ з'явилося прізвище Артура Рудька. Колишній голкіпер Динамо отримав светр з номером 1.

За даними сайту Transfermarkt, Рудько підписав контракт терміном до 30 червня 2024 року.

Повернення Рудька в УПЛ

Нагадаємо, що Артур Рудько є вихованцем київського Динамо.

Голкіпер не зумів одразу пробитися до основи "біло-синіх", тож спочатку набирався досвіду в ужгородській Говерлі.

До Динамо Рудька повернув Сергій Ребров. У складі столичного клубу Артур зіграв 29 матчів, пропустив 32 м'ячі, а 8 поєдинках зберіг ворота "сухими".

Влітку 2019 року Рудько підписав контракт з кіпрським Пафосом, за який відіграв 3 сезони.

У 2022 році вихованець Динамо підписав контракт з Металістом, але одразу вирушив в оренду до польського Леха. Однак цей етап в кар'єрі важко назвати вдалим. Рудько зіграв лише 6 матчів, в яких пропустив 11 голів.

Нагадаємо, що свого часу в Шахтарі вже грав колишній воротар Динамо Олександр Рибка.