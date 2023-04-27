Повернення Чухаджяна та титульний бій за пояс WBA Continental: розклад боїв українських боксерів

Найближчого вікенду боксуватимуть одразу три українські боксери. Пропонуємо вашій увазі перелік поєдинків на 29 та 30 квітня.

Уболівальників боксу 29 та 30 квітня очікують три поєдинки українських боксерів. 24 Канал знайомить з розкладом боїв та суперниками українців.

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Розклад боїв українців

29 квітня в Мадриді відбудеться вечір боксу, в рамках якого виступатимуть два українські боксери – Карен Чухаджян та Зоравор Петросян. Обох спортсменів тренує ексчемпіон світу В'ячеслав Сенченко.

Карен Чухаджян – Мічел Маркано

27-річний Карен Чухаджян повернеться на ринг після поразки від американця Джарона Енніса. Суперником українця стане венесуелець Мічел Маркано. 33-річний боксер здобув 29 перемог на профі-рингу, в тому числі 25 нокаутом. В пасиві венесуельця 7 поразок.

Зоравор Петросян – Джонатан Алонсо

У цьому ж шоу виступить Зоравор Петросян. Наш боксер посперечається за титул WBA Continental у першій напівсередній вазі з іспанським боксером Джонатаном Алонсо. 24-річний українець проведе перший бій з квітня минулого року.

Богдан Штонда – Владислав Ніколау

Ще один поєдинок відбудеться 30 квітня. У Стамбулі в шестираундовому рейтинговому бою зустрінуться український проспект середньої ваги Богдан Штонда та боксер з Молдови Владислав Ніколау. Зазначимо, що Богдан провів на профі-рингу 7 поєдинків, у яких здобув 7 перемог.