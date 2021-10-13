Росію знову позбавили медалі Олімпіади в Сочі: на цей раз у естафеті з Україною

Міжнародний союз біатлоністів на виконання рішення Міжнародного олімпійського комітету анулював результати російської біатлоністки Ольги Зайцевої на зимових Олімпійських іграх-2014 у Сочі. Там збірна України здобула перше місце в жіночому командному заліку.

Міжнародний союз біатлоністів підтвердив дискваліфікацію російської біатлоністки Ольги Зайцевої, яка попалася на вживанні допінгу.

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Разом з нею анулювали результат збірної Росії в естафетній гонці на Олімпіаді-2014, в якій брала участь Зайцева разом з Яною Романовою, Катериною Шуміловою та Ольгою Вілухіною.

Росіянки завоювали в тій гонці срібну медаль, але в підсумку залишилися без нагород. Срібло дісталося Норвегії, а бронза дісталася Чехії. Олімпійськими чемпіонками, нагадаємо, стали українки.

У 2017 році Міжнародний олімпійський комітет довічно відсторонив Зайцеву від участі в Олімпіадах.

Допінг скандали Росії у зимових видах спорту

Раніше дисциплінарна комісія МОК під керівництвом Деніса Освальда позбавила золотих медалей бобслея Олександра Зубкова та Олексія Воєводу, які перемогли в змаганнях двійок, а також Олексія Негодайло і Дмитра Труненкова, які разом з Зубковим і Воєводою здобули перемогу в четвірках.

Також це вже не перший випадок дискваліфікації серед російських біатлоністів. Раніше за вживання заборонених препаратів були відсторонені Світлана Слєпцова, Олександр Черишев, Олександр Печонкін. Також звинувачення надходили і на адресу сьогоднішнього лідера російської команди Олександра Логінова.

Згідно з міжнародним розслідуванням, в Росії була створена схема, при якій спортсмени могли приймати заборонені препарати, а в лабораторію відправлялися "чисті" проби. WADA прийшло до висновку, що під час Олімпіади 2014 року лабораторія в Сочі масово підміняла допінг-проби російських атлетів.