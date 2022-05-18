Росію та Білорусь відсторонили від участі у відборі на ЧС-2023 з баскетболу

Міжнародна федерація баскетболу оголосила про нові санкції для збірних Росії та Білорусі. Відповідне рішення опублікували на сайті організації.

Вслід за кораблем

На початку березня ФІБА тимчасово відсторонила Росію та Білорусь від матчів збірних. Через відповідне рішення обидві збірні пропустили відбіркові матчі на чемпіонат світу-2023.

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Рішення ФІБА не мало кінцевої дати. Тому збірні країн-агресорів мали шанси повернутися до вирішальних відбіркових матчів, які відбудуться у червні.

Проте тепер ФІБА ухвалила остаточне рішення проти чоловічих команд Росії та Білорусі. Обидві збірні виключені з групового раунду турніру.

Офіційні баскетбольні змагання ФІБА не проводитимуться в Росії чи Білорусі до подальшого повідомлення.

Рішення щодо Росії та Білорусі означає, що усі команди з груп, у якій вони грали, пройшли у наступний раунд відбору на чемпіонат світу-2023. Зокрема, Росія б виходила у наступному раунді на трьох переможців групи G, у якій виступає і збірна України.

Міжнародна федерація баскетболу також застосувала додаткові санкції:

Заборона на проведення турнірів під егідою ФІБА у Росії та Білорусі.

Виключення жіночої збірної Росії зі списку учасників чемпіонату світу-2022. Відповідне покарання також отримала жіноча команда Росії U17.

Недопущення збірних Росії та Білорусі для участі на турнірах 3х3 (чемпіонат світу-2022, Ліга націй серед команд U23, відбір на Кубок Європи та на Кубок Європи U17, а також чемпіонат світу-2022 U18).

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