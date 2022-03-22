Від участі в Євролізі відсторонено московський ЦСКА, казанський УНІКС та петербурзький Зеніт, у Кубку Європи не зможе виступати краснодарський Локомотив-Кубань.

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Результати матчів за участю російських команд анульовані для коригування турнірної таблиці.

Російські клуби у єврокубках