Від участі в Євролізі відсторонено московський ЦСКА, казанський УНІКС та петербурзький Зеніт, у Кубку Європи не зможе виступати краснодарський Локомотив-Кубань.
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Результати матчів за участю російських команд анульовані для коригування турнірної таблиці.
Російські клуби у єврокубках
- Спочатку на тлі війни Росії проти України Євроліга лише призупинила участь ЦСКА, УНІКСу та Зеніту у турнірі на невизначений термін. Крім того, було припинено участь Локомотиву-Кубань у Єврокубку.
- На момент призупинення участі Зеніт займав п'яту позицію в турнірній таблиці Євроліги – у 23 зустрічах клуб із Санкт-Петербурга здобув 14 перемог, ще дев'ять матчів завершилися поразкою підопічних Хав'єра Паскуаля.
- Московський ЦСКА йшов шостим із 14 перемогами та 10 поразками. Казанський УНІКС після 25 матчів займав восьму позицію в турнірній таблиці, маючи на рахунку 13 перемог та 12 поразок.