ФІБА Європи солідарна з українцями

Виконавчий комітет ФІБА Європи у середу, 2 березня, провів засідання, на якому були прийняті рішення з огляду на вторгнення російських військ на територію України. Відтепер на баскетбол у Росії очікують жорстокі санкції.

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Комітет ухвалив такі рішення:

Заборонити участь російських команд у клубних змаганнях ФІБА Європи до подальших повідомлень;

Заборонити участь російських офіційних осіб, включаючи делегатів, супервайзерів, суддів тощо, у змаганнях ФІБА Європи до подальших повідомлень;

Усі ігри українських клубів у ФІБА Європи, клубні змагання, мають проводитися за межами України, але в межах європейського континенту;

Відхилити заявку Росії на проведення Євробаскету ФІБА 2025. Водночас процедура обрання країни, яка прийматиме турнір, пройде за планом.

Відповідно до ухвалених рішень сезон клубних змагань ФІБА Європи 2021-22 років пройде без російських команд, це стосується Євроліги, Жіночого єврокубка і Кубка Європи ФІБА.

ФІБА Європи уважно стежить за ситуацією в Україні. Вона може скоригувати свої рішення, якщо Росія припинить війну.

ФІБА Європи шкодує про наслідки для окремих осіб, клубів і національних команд і сподівається, що всі члени європейської баскетбольної родини дуже скоро знову об’єднаються у мирі.

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