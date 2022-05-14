Історичне "золото" для України

Чоловіча збірна України з баскетболу стала переможницею Дефлімпійських ігор-2021. У фінальному поєдинку вони здолали команду з США. Матч закінчився з рахунком 91:66.

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Українці переважали на майданчику впродовж усього ігрового часу. Найкращими в підсумку стали Іван Дудар (21 очко), Олександр Фоменко (20), Дмитро Василенко (15).

У підсумку українці виграли в Бразилії всі вісім матчів, завдавши американцям єдиної поразки.

Нагадаємо, на груповому етапі наша команда перемогла Литву (93:48), Бразилію (92:45), Грецію (89:41), Венесуелу (88:53), Тайвань (81:35).

Команда баскетболу виступила по завершенню гри із закликом врятувати "Азовсталь", спинити війну та миру для всіх. Команда отримала велику підтримку і розуміння вболівальницького загалу.

"Ми любимо Україну!" – такі слова підтримки викликали українські дефлімпійці.

Відео за участі українців

Зверніть увагу! Українці вперше в історії Дефлімпіад виграли турнір з баскетболу.

Українці вперше в історії перетнули позначку в 50 золотих медалей.

До цього понад 50 нагород вдавалося здобути лише росіянам. Це було на останніх двох Дефлімпіадах: 2013 – 67, 2017 – 85.

Національна команда продовжує свій виступ у Бразилії. На рахунку українців 129 медалей, 56 з яких – золоті. Українці продовжують лідирували у медальному заліку Дефлімпіади-2021.

Рекордний виступ

Результат українців на Дефлімпіаді-2021 вже є одним із найкращих в історії.

Лише двічі одна збірна здобувала більше нагород упродовж однієї Дефлімпіади. У 2013 та 2017 роках Росія вигравала медальний залік Ігор з 177 та 199 нагородами.

Україна уперше за час виступів на Дефлімпійських іграх здобула понад 100 медалей. Попередній найкращий результат – 99 нагород (2017 рік).

До змагань на Дефлімпіаді-2021 не допущені Росія та Білорусь через повномасштабне вторгнення в Україну.

До речі. Дефлімпіада – спортивні змагання серед людей з порушенням слуху. Турнір триватиме до 15 травня.