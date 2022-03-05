У перший день зимової Паралімпіади-2022 українські спортсмени виграли відразу сім медалей, три з яких – "золоті". Україна очолила медальний залік за підсумками першого змагального дня, повідомляє 24 канал.
До слова Українці Вовчинський та Лук'яненко здобули два "золота" Паралімпіади-2022
Всі медалі були здобуті в парабіатлоні, де відбулися спринтерські гонки серед спортсменів сидячи, стоячи і з порушенням зору.
Медалі українців:
- Григорій Вовчинський – "золото"
- Віталій Лук'яненко – "золото"
- Оксана Шишкова – "золото"
- Тарас Радь – "срібло"
- Людмила Ляшенко – "срібло"
- Олександр Казік – "срібло"
- Дмитро Суярко – "бронза"
Медальний залік Паралімпіади-2022
- Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представляють команду 29 атлетів – 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту – біатлоні та лижних перегонах.