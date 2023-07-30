Маріонеткам Путіна не місце в Європі: російська тенісистка бідкається на депортацію із Чехії

Ще 28 липня Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило про депортацію російської тенісистки. Однак про яку спортсменку йде мова стало відомо дещо пізніше.

Через депортацію російська тенісистка не змогла взяти участь на турнірі WTA 250 у Празі. Згодом сама спортсменка розсекретила своє прізвище. Виявилось, що депортованою із Чехії була 98-ма ракетка світу Анастасія Павлюченкова.

До теми WTA пробиває дно: організація засудила депортацію росіянки з Чехії й назвала це дискримінацією

Відкрила усі карти

Про таку свою халепу у Чехії Павлюченкова розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Вітання. Як ви бачили у попередньому пості, я не зможу брати участь у турнірі у Празі. Зараз я продовжую підготовку на хардових кортах US Series. Побачимося в Цинциннаті та на US Open,

– написала російська тенісистка.

Перед прильотом у Чехію Павлюченкова не врахувала той факт, що уряд цієї європейської країни заборонив російським спортсменам та командам виступати на змаганнях на території Чехії.

Окрім неї участь у турнірі WTA 250 у Празі повинні були взяти ще три росіянки – Діана Шнайнер, Поліна Кудерметова та Еріка Андрєєва.

Також уряд Чехії ще у червні 2023-го ввів заборону й для своїх спортсменів та команд, які від того часу не можуть виступати у ворожій Росії.

Цікаво, що Жіноча асоціація WTA негативно відреагувала на таку інформацію про депортацію російської тенісистки. WTA вкотре довела, що підтримує країну-агресора, а й логічно війну Росії в Україні.

Це вже не перший такий випадок для тенісисток із ворожої країни. Нещодавно у подібній ситуації опинились Віра Звонарьова та Анастасія Потапова, яким заборонили перетинати кордон із Польщею та Німеччиною відповідно.

Коротко про кар'єру депортованої Павлюченкової: