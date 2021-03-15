Російського футболіста звинуватили в допінгу, який в Росії намагалися приховати з 2013 року

ФІФА запідозрила російського футболіста Володимира Обухова у вживанні допінгу. При цьому мова йде про пробу, яку взяли у гравця у 2013 році, але яку в Росії намагалися приховати.

ФІФА направила відповідний лист до Російського футбольного союзу. У листі вказано, що допінг-проба футболіста, взята у 2013 році на зборах молодіжної збірної Росії, яка значилася як негативна, насправді містила сліди забороненого речовини – метандростенолону. Це стероїд, який вживають для збільшення м'язової маси та зміцненню кісткової системи.

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"Існують переконливі докази, що були зроблені спроби приховати несприятливий результат аналізу (AAF) за допомогою« альтернативної методології зникнення позитивних допінг-проб (alternative DPM), а також позбутися від слідів цього приховування", – йдеться в листі.

Там також вказано, що департамент розвідки і розслідувань WADA дійшов до висновку, що в РФС спеціально порушили антидопінгові правила, внісши результат Обухова як негативну в базу даних Московської лабораторії.

Як доказ ФІФА наводить дані про виявлені розбіжності у вихідних даних в базах московської антидопінгової лабораторії від 2015 року та від 2019 року.

Варто відзначити, що допінг-проба Обухова була взята у 2013 році. Вже в листопаді 2015 року Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) було визнано, що не відповідає кодексу WADA. Сталося це після появи інформації про систематичне вживання допінгу російськими спортсменами на зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі. Сліди вживання допінгу в Росії приховували саме завдяки Московській лабораторії, замінивши там дані або знищивши частину з них.

Тепер Обухову загрожує дискваліфікація на чотири роки. При цьому важкість покарання буде не за саме вживання допінгу, а за намагання його приховати.