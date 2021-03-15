ФИФА заподозрила российского футболиста Владимира Обухова в употреблении допинга. При этом речь идет о пробе, которую взяли у игрока в 2013 году, но которую в России пытались скрыть.

ФИФА направила соответствующее письмо в Российский футбольный союз. В письме указано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на собрании молодежной сборной России, которая значилась как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещенного вещества – метандростенолона. Это стероид, который употребляют для увеличения мышечной массы и укрепления костной системы.

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"Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью« альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия", – говорится в письме.

Там также указано, что департамент разведки и расследований WADA пришел к выводу, что в РФС специально нарушили антидопинговые правила, внеся результат Обухова как негативный в базу данных Московской лаборатории.

В качестве доказательства ФИФА приводит данные о выявленных расхождениях в исходных данных в базах Московской антидопинговой лаборатории за 2015 год и за 2019 год.

Стоит отметить, что допинг-проба Обухова была взята в 2013 году. Уже в ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA. Произошло это после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Следы употребления допинга в России скрывали именно благодаря Московской лаборатории, заменив там данные или уничтожив часть из них.

Теперь Обухову грозит дисквалификация на четыре года. При этом тяжесть наказания будет не за само употребление допинга, а за попытку его скрыть.