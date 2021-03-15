Российского футболиста обвинили в допинге, который в России пытались скрыть с 2013 года
ФИФА заподозрила российского футболиста Владимира Обухова в употреблении допинга. При этом речь идет о пробе, которую взяли у игрока в 2013 году, но которую в России пытались скрыть.
Источник:Чемпионат
ФИФА направила соответствующее письмо в Российский футбольный союз. В письме указано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на собрании молодежной сборной России, которая значилась как отрицательная, на самом деле содержала следы запрещенного вещества – метандростенолона. Это стероид, который употребляют для увеличения мышечной массы и укрепления костной системы.
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"Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью« альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия", – говорится в письме.
Там также указано, что департамент разведки и расследований WADA пришел к выводу, что в РФС специально нарушили антидопинговые правила, внеся результат Обухова как негативный в базу данных Московской лаборатории.
В качестве доказательства ФИФА приводит данные о выявленных расхождениях в исходных данных в базах Московской антидопинговой лаборатории за 2015 год и за 2019 год.
Теперь Обухову грозит дисквалификация на четыре года. При этом тяжесть наказания будет не за само употребление допинга, а за попытку его скрыть.
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