30 квітня Атлетична комісія штату Невада (NSAC) на засіданні розглядала інцидент на турнірі UFC 300. Під час виходу до октагона Арман Царукян накинувся на вболівальника, який показав росіянину середній палець.

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Штраф та ймовірна дискваліфікація

За інформацією відомого журналіста Нолана Кінга, NSAC проголосувала за утримання з гонорару бійця UFC 31 тисячі 600 доларів. Це п'ята частина зароблених грошей.

Відомо, що за бій із Чарльзом Олівейрою Царукян отримав 158 тисяч доларів. Тож після оплати штрафу росіянину дістанеться 126 тисяч 400.

Однак це ще не всі неприємності для спортсмена з Росії. Очікується, що комісія дискваліфікує Царукяна на декілька місяців. Офіційне рішення буде оголошено на початку травня.

Цікаво. Зазначимо, що після поєдинку з Олівейрою Царукян намагався залагодити конфлікт. Вболівальник нібито попросив вибачення перед бійцем. Натомість Царукян пообіцяв купити квиток на UFC 303, де виступить Конор Макгрегор.

Нагадаємо, що американські вболівальники влаштували "теплий прийом" бійцю з Росії. Під час конференції вони освистували Царукяна, коли він брав слово.