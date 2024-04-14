Популярний ірландський боєць Конор МакГрегор проведе бій проти американця Майкла Чендлера. UFC офіційно анонсувало поєдинок легендарного спортсмена.

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Де та коли відбудеться бій МакГрегора

Свій перший бій після відновлення кар'єри МакГрегор проведе у ніч з 29 на 30 червня. Шоу відбудеться в Лас-Вегасі (США) в рамках Міжнародного бійцівського тижня на турнірі UFC 303. Бійці проведуть п'ятираундовий бій в ліміті ваги до 77 кілограмів.

МакГрегор битиметься з Чендлером / фото UFC

Що відомо про МакГрегора та Чендлера