Популярний ірландський боєць Конор МакГрегор проведе бій проти американця Майкла Чендлера. UFC офіційно анонсувало поєдинок легендарного спортсмена.
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Де та коли відбудеться бій МакГрегора
Свій перший бій після відновлення кар'єри МакГрегор проведе у ніч з 29 на 30 червня. Шоу відбудеться в Лас-Вегасі (США) в рамках Міжнародного бійцівського тижня на турнірі UFC 303. Бійці проведуть п'ятираундовий бій в ліміті ваги до 77 кілограмів.
МакГрегор битиметься з Чендлером / фото UFC
Що відомо про МакГрегора та Чендлера
- Нагадаємо, що Конор МакГрегор не виходив в октагон з липня 2021 року. Тоді у поєдинку проти Дастіна Пор'є ірландець достроково програв, отримавши моторошну травму – перелом ноги.
- МакГрегор був чемпіоном UFC у легкій та напівлегкій вазі. Ірландець на прізвисько "Сумно відомий" полюбляє робити скандальні заяви та ображати суперників, таким чином підігріваючи інтерес до бою.
- Майкл Чендлер тричі ставав чемпіоном Bellator у легкій ваговій категорії. У 2020 році підписав контракт з UFC.
- Американець востаннє бився в листопаді 2022 року. Тоді Чендлер програв задушенням Дастіну Пор'є.