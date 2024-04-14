Попри військову агресію проти України російські бійці беруть участь у турнірах під егідою UFC. Проте американські вболівальники не в захваті від такого рішення.
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Американці влаштували "теплий прийом" росіянину
Росіянин вірменського походження Арман Царукян опинився в центрі скандалу під час турніру UFC 300, де він проводив бій проти бразильця Чарльза Олівейри.
Спочатку фанати освистали Царукяна під час пресконференції перед боєм з Олівейрою. Вболівальники несхвально гуділи, коли спортсмен брав слово.
А під час виходу до октагону Царукян влаштував бійку з одним із вболівальників, який показав росіянину непристойний жест.
Відео бійки росіянина з уболівальником
Після бою з Олівейрою Царукян прокоментував інцидент та попросив його не провокувати, адже може потрапити до в'язниці.
"Він показав мені середній палець і спробував ударити мене, а я хотів дати йому у відповідь.
Я з Росії, не робіть так, будь ласка. Інакше мене посадять до американської в'язниці", – розповів Царукян.
Хто такий Арман Царукян
- Арман Царукян народився в Грузії, де в дитинстві займався боротьбою.
- Згодом переїхав до Росії. До 18 років грав у хокей та займався вільною боротьбою.
- Професійну кар'єру розпочав у 2015 році. В ММА здобув 22 перемоги та зазнав 3 поразок.
- Царукяна неодноразова вітав російський диктатор Владімір Путін.
- Наразі боєць виступає під вірменським прапором.