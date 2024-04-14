Попри військову агресію проти України російські бійці беруть участь у турнірах під егідою UFC. Проте американські вболівальники не в захваті від такого рішення.

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Американці влаштували "теплий прийом" росіянину

Росіянин вірменського походження Арман Царукян опинився в центрі скандалу під час турніру UFC 300, де він проводив бій проти бразильця Чарльза Олівейри.

Спочатку фанати освистали Царукяна під час пресконференції перед боєм з Олівейрою. Вболівальники несхвально гуділи, коли спортсмен брав слово.

А під час виходу до октагону Царукян влаштував бійку з одним із вболівальників, який показав росіянину непристойний жест.

Відео бійки росіянина з уболівальником

Після бою з Олівейрою Царукян прокоментував інцидент та попросив його не провокувати, адже може потрапити до в'язниці.

"Він показав мені середній палець і спробував ударити мене, а я хотів дати йому у відповідь.

Я з Росії, не робіть так, будь ласка. Інакше мене посадять до американської в'язниці", – розповів Царукян.

Хто такий Арман Царукян