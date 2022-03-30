У Росіян "бомбить"

Ведучий офіційного транслятора матчів відбору чемпіонату світу-2022 у Росії відзначився мерзотним вчинком в ефірі. Він назвав гравців Польщі "мерзенними тварюками".

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Хочу сказати від себе конкретно, а не від каналу. Збірної Польщі я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу, Левандовському у тому числі. Хлопці, щасти вам, ви – мерзенні тварюки,

– сказав коментатор.

Відео виступу росіянина

Збірна Польщі обіграла шведів з рахунком 2:0 та вийшла до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі. Перемогу "кадрі" принесли голи Роберта Левандовські та Петра Зелінські.

Збірна Росії достроково завершила боротьбу за путівку до чемпіонату світу-2022. 24 березня росіяни мали б зіграти проти збірної Польщі. Всі суперники збірної РФ відмовилися грати з окупантами через повномасштабну війну в Україні.

ФІФА також дотримується думки, що з агресорами грати не варто. Тому збірна Росії відсторонена від будь-яких турнірів.

Вболівальники поляків під час матчу проти Швеції не забули про росіян та передали їм "привіт", затягнувши "Ruska kurwa". Це гасло вони неодноразово скандували протягом важливого поєдинку.