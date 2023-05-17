Бл**ь, на**й, с*ка: як росіянин Рубльов матюкався під час гри та клявся, що він цього не робив

Російський тенісист Андрєй Рубльов не надто стримав себе під час матчу в Римі. Він дозволив собі використати чимало ненормативної лексики. А коли йому зробили за це зауваження, почав брехати та невдало оправдовуватися.

Ганебний епізод трапився в 1/8 фіналу турніру ATP 1000 в Римі, де Рубльов грав проти німця Яніка Ганфмана з другої сотні рейтингу. Після двох сетів рахунок був рівним. І в третьому сеті нерви у росіянина не витримали.

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Під час розіграшу Рубльов був близько до сітки. Але в один з моментів не влучив по м'ячу. Причиною стало те, що той зачепив трос. І з уст росіян просто полилася суцільна лайка.

"Да бл**ь, на**й, с*ка, на**й! На**й!", – почав кричати Рубльов.

Після цього він одразу перейшов на англійську мову, звинувативши суперника в тому, що йому дуже щастить в цьому матчі – "то лінія, то трос".

Суддя не залишив цей епізод без уваги. І видав росіянину попередження за нецензурні висловлювання. Однак Рубльов вирішив оскаржити це рішення, запевняючи, що він не матюкався, а лише скаржився на "лінії та трос". На що суддя йому зауважив, що той матюкався російською до цього.

У відповідь Рубльов вирішив відверто збрехати, заявивши, що він сказав російською "скільки разів", а не матюкався. І навіть вирішив поклястися, що не використовував нецензурні слова.

Як Рубльов грубо матюкався під час матчу – дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)

От тільки Рубльов не знає або забув, що суддям видають спеціальні словники з нецензурною лексикою на різних мовах, щоб вони могли одразу її визначити під час матчу. Тому суддя одразу виявив, що поведінка та висловлювання Рубльова підпадають під визначення "неспортивна поведінка".

Сам матч закінчився поразкою Рубльова – Ганфман вийшов у чвертьфінал турніру в Римі.

Рубльов та емоційна поведінка

Варто відзначити, що в Рубльова доволі часто трапляються схожі напади агресії під час матчів. У листопаді 2021 року під час турніру в Парижі він почав гамселити себе ракеткою, за що був оштрафований.

Таким він відзначився і в серпні 2022 року на турнірі в Монреалі. Там він аж до крові розбив собі руку об ракетку.

Але тенісист займається не лише самокаліцтвом під час матчу. На Australian Open 2023 він вирішив поскаржитися на вболівальників, які прийшли на матч з українським прапором. Хоча згодом на його ж матчі на турнірі був вболівальник у футболці з рашистською символікою "z", але це не завадило Рубльову. Хоч цей матч він теж програв.