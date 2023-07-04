Український тенісист продовжує спілкування з росіянином, який писав на камері "Ні війні"

Схоже, що повномасштабне вторгнення ніяк не вплинуло на ставлення українського тенісиста Дениса Молчанова щодо росіян. Той навіть після 24 лютого 2022 року далі підтримує зв'язок із російською колегою по корту.

На пресконференції російський тенісист Андрій Рубльов розповів, чи підтримує зв'язок із українськими колегами по корті після повномасштабного вторгнення його країни в Україну. Виявилось, що він тісно спілкується із Денисом Молчановим, пише 24 Канал.

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Дуже дивна позиція українця

Раніше обидва виступали у парі та у Марселі здобули титул парного розряду змагань. Однак робочими стосунками це тільки не обходиться. Тенісисти постійно підтримують зв'язок.

Рубльов добре знає про життя українського тенісиста та його переїзд до Хорватії, де він тренується.

Спілкуюся я з Молчановим? Так, ми на зв'язку. Я бачив його в Баня-Луці, і він був чудовий. Я думаю, що зараз він переїжджає до Хорватії, тому що знаю, що він тренується в Загребі, там він проводить більше часу,

– сказав Рубльов.

Дуже дивна позиція українця Молчанова, який, схоже, розділяє росіян на поганих та "хароших".

Навіть те, що Рубльов на початку повномасштабного вторгнення написав на телекамері після свого матчу "Ні війні, будь ласка", не робить із нього "харошого русского". Він був другим російським тенісистом, який публічно виступив проти путінської війни. До нього це зробив найтитулованіший у минулому російський тенісист Євген Кафельников.

Відзначимо, що Рубльов із перемоги над Максом П'юрселлом стартував на Вімблдоні-2023 – 6:3, 7:5, 6:4. Росіяни та білоруси повернулись до цього найстарішого турніру після пропуску у 2022-му році.

Цікаво, що Молчанов далеко не перший український тенісист, який не засуджує російських колег по корту. Раніше подібну позицію висловлював Олег Приходько, який не розуміє, чому росіян та білорусів не допускають до Олімпіади, та не бачить нічого поганому у виступах в парі із представниками ворожих країн.

Після чого неоднозначного інтерв'ю Приходько зробив свою сторінку в інстаграмі приватною. Схоже, що тенісист злякався хейту від земляків.