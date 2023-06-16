В Париж на танках: "нейтральні" росіяни пригрозили організаторам Олімпіади через рішення МОК
Російський спорт продовжує пробивати дно. Черговою агресивною заявою відзначився глава Асоціації спортивної боротьба Росії Міхаіл Маміашвілі.
Міжнародний олімпійський комітет найближчим часом визначить умови допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024. Очікується, що атлети країни-терористки виступлять у статусі "команди біженців". Таке приниження не сподобалося тамтешнім чиновникам, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Невиліковна Росія
Порцією недолугих погроз на адресу організаторів Ігор-2024 вибухнув глава Асоціації спортивної боротьби Росії Міхаіл Маміашвілі. Манкурт, який народився в Україні, вирішив поїхати на Олімпіаду-2024 на танках.
"У мене немає інших коментарів з цього приводу, крім того, що тих, хто це пропонує, слід послати в одне відоме всім місце.
Якщо вони хочуть бачити нас на Олімпійських іграх командою біженців, то в Париж нам треба їхати на танках. Іншого варіанту немає", – сказав Маміашвілі.
Цікаво, як відреагує на таку "мирну" заяву президент МОК Томас Бах, а також Міжнародна федерація боротьби (UWW). Вони й далі будуть відстоювати нейтральний статус спортсменів країни-терористки?
Нагадаємо, що проросійська UWW допустила борців з РФ та Білорусі навіть без перевірки за критеріями МОК. Ба більше, росіяни навіть вихваляються участю в чемпіонатах світу спортсменів, які належать до військових структур.
Хто такий Маміашвілі
Щодо манкурта Маміашвілі, то цей колишній борець народився в Конотопі Сумської області. Його батько – грузин, а мати – українка. Проте він забув про свою рідну землю одразу після того, як у 15 років переїхав до Москви.
Спортивний чиновник неодноразово потрапляв у скандали. Так, під час Олімпіади-2016 російська борчиня Інна Тражукова звинуватила Маміашвілі в тому, що він у стані алкогольного сп'яніння погрожував їй та двічі вдарив по обличчю через завойовану "бронзу". Що ж, Росія заслуговує на таких "героїв".До слова. Церемонія відкриття Олімпійських ігор в Парижі відбудеться 26 липня 2024 року. Міжнародні спортивні змагання триватимуть до 11 серпня.