Російський лижник залишився без спонсора після мітингу в "Лужниках"

Все більше відомих компаній відмовляються від співпраці з росіянами. Відомий німецький бренд припиняє співпрацю з Олександром Большуновим.

"Це було божевілля й ідіотизм"

Німецький бренд рукавичок Kinetixx відмовився від співпраці з триразовим олімпійським чемпіоном Олександром Большоновим. Причиною такого рішення те, що російського лижника помітили на концерті у "Лужниках".

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Концерт відбувся на честь восьмих роковин незаконної окупації українського Криму. Спортсмени прийшли підтримати свого "миротворця" Володимира Путіна.

Норвезьке медіа повідомляє, що компанія розірвала контракти з усіма російськими спортсменами, а її менеджер з маркетингу зимових видів спорту Гельмут Ганус шокований тим, що Большунов узяв участь у концерті-мітингу в Москві

Це було божевілля й ідіотизм. У мене немає слів. Він виявився прихильником Путіна, і це абсолютно неприйнятно. Ми повністю дистанціюємося від цього,

– наголосили у компанії.

За словами менеджера, у майбутньому співпраця Kinetixx і Большунова малоймовірна. Також у німецькій компанії заявили, що не працюватимуть із білоруськими спортсменами, як і з російськими.

Большунов – один із найтитулованіших російських лижників. 25-річний спортсмен тричі ставав олімпійським чемпіоном, також у його активі чотири "срібла" та дві "бронзи" Олімпіад.