Російський коментатор привітав Україну з історичним виходом у плей-офф Євро-2020

Збірна України дивом потрапила у плей-офф Євро-2020. Швеція та Іспанія зробили подарунок для команди Шевченка, перегравши Польщу та Словаччину.
Вітання з Росії
Відомий російський коментатор Олексій Андронов у своїх соцмережах привітав українську збірну з історичним виходом в 1/8 чемпіонату Європи-2020. Журналіст додав смайли прапорів Швеції та України. Як бачимо, що не в усіх росіян почало "кипіти" після такого успіху команди Андрія Шевченка.
До теми Посол Швеції кумедно привітав Україну з виходом у плей-офф Євро-2020
Українські футболісти повинні подякувати шведам за вольову перемогу над Польщею (3:2). Саме такий результат зустрічі дозволив українцям продовжити виступи на турнірі.
Вітаю Україну! Жовто-блакитна перемога!!,
– написав Андронов.
- Збірна України самотужки не змогла вийти у плей-офф Євро-2020. Українці із 3 очками завершили виступи у групі С на 3 місці. Тому їх доля була у руках інших національних команд.
- Іспанцям потрібно було переграти Словаччину, а поляки не повинні були переграти шведську збірну. Із поставленими завданнями обидві команди впорались. Іспанці не залишили і сліду від суперника, наколотивши у їх ворота 5 голів. У підсумку – 0:5. А Шведи на останніх хвилинах матчу вирвали звитягу у поляків (3:2).
- Натомість російська збірна ганебно вилетіла з чемпіонату Європи, посівши у своїй групі В останню 4 сходинку. Команду Станіслава Черчесова випередили навіть фіни.