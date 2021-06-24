Російський коментатор привітав Україну з історичним виходом у плей-офф Євро-2020

Збірна України дивом потрапила у плей-офф Євро-2020. Швеція та Іспанія зробили подарунок для команди Шевченка, перегравши Польщу та Словаччину.

Вітання з Росії

Відомий російський коментатор Олексій Андронов у своїх соцмережах привітав українську збірну з історичним виходом в 1/8 чемпіонату Європи-2020. Журналіст додав смайли прапорів Швеції та України. Як бачимо, що не в усіх росіян почало "кипіти" після такого успіху команди Андрія Шевченка.

До теми Посол Швеції кумедно привітав Україну з виходом у плей-офф Євро-2020

Українські футболісти повинні подякувати шведам за вольову перемогу над Польщею (3:2). Саме такий результат зустрічі дозволив українцям продовжити виступи на турнірі.

Вітаю Україну! Жовто-блакитна перемога!!,

– написав Андронов.