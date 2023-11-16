Титулований російський футболіст Васілій Березуцький вирішив покинути країну "боліт", від якої тхне смертю та кров'ю. У найближчі роки він не збирається повертатися на родіну.

Військова авантюра Путіна проти України дорого обійдеться Росії. Усі притомні громадяни країни-терористки намагаються втекти з неї якомога далі, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Від гравця збірної до наркокур'єра: російський футболіст може на 20 років опинитися у в'язниці

Байдуже де, але тільки не в Росії

Обірвати усі зв'язки з Росією вирішив легенда московського ЦСКА Васілій Березуцький. Колишній капітан збірної РФ переїхав до Іспанії, де він перебуває вже 8 місяців. Повертатися назад в лепрозорій він не збирається.

Наразі я мрію про те, щоб у всьому світі був мир. Було спокійно, безпечно, щоб людство нарешті одумалося і зрозуміло, що деякі речі не потрібні,

– розповів Березуцький.

Бронзовий призер ЧЄ-2008 обрав для своєї сім'ї курортне місто Марбелью. За його словами, там живе багато біженців з країни скрєп.

Перебуваю тут вісім місяців. Чому Марбелья? Подобається. Я в Барселону спочатку поїхав, потім у Марбелью. Чому не залишився в Барселоні? У Марбельї краще. І через погоду, принаймні взимку, їжу, плюс ще через атмосферу. Досить багато людей із Росії, з ким можна поспілкуватися. Діти ходять до школи в Марбельї. Найближчими роками збираюся жити в Іспанії,

– повідомив Березуцький.

Зазначимо, що Василь Березуцький в перший день повномасштабного вторгнення засудив дії Росії, опублікувавши пост в Інстаграмі зі словами "Нєт войнє".

У РФ не сподобалися заяви Березуцького, який закликав російських футболістів тікати з країни та шукати щастя в закордонних чемпіонатах.

Потрібно говорити футболістам правду. Якщо ви хочете на високому рівні чогось досягти, то зараз треба 100% їхати. Якщо просто заробляти гроші, тоді можна залишатися. Це стосується не лише російських футболістів, а всіх російських спортсменів, які можуть виступати хоч десь, мають виступати. І байдуже, за яку країну, байдуже, під яким прапором,

– сказав Березуцький.

Хто такий Васілій Березуцький