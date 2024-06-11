Російський боксер, з яким бився зрадник Щербина, підтримав бригаду воєнних злочинців

11 червня 2024, 18:10
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Джерело:

LuckyPunch

У Москві відбувся ганебний бій за участю колишнього українського боксера Дмитра Щербини. Проте найгірше сталося під час оголошення переможця поєдинку.

Уродженець Херсона Дмитро Щербина зрадив свою Батьківщину та прийняв російське громадянство. У Москві він провів поєдинок у статусі представника країни-агресорки, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російський боксер підтримав окупантів

Суперником зрадника був російський боксер бурятського походження Вадім Лубсанов. Він нокаутував Щербину у шостому раунді поєдинку.

Під час оголошення переможця бою Лубсанов одяг блакитний берет та тримав у руках ганчірку з написом "11-я отдєльная гвардєйская десантно-штурмовая бригада". Цей підрозділ бере активну участь у війні проти України.

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Щербина, який народився в українському Херсоні, мовчки спостерігав за діями бурята, одягненого у форму загарбників. Символічно, що саме ця бригада воєнних злочинців брала участь в окупації рідного міста Щербини.

Що відомо про 11-ту десантну бригаду

  • 11-та окрема повітряно-штурмова бригада дислокується у столиці Бурятії Улан-Уде.
  • Починаючи з 2022 року це з'єднання брало участь в агресії проти України.
  • Воєнні злочинці у складі окупаційних військ захоплювали Херсонську область.
  • Під час боїв українські воїни ліквідували заступника командира бригади підполковника Дєніса Глєбова.
  • Після звільнення західної частини Херсонської області бригада відступила та закріпилася на лівому березі Дніпра.
Автор: Сергій Шаховець