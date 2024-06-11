У Москві відбувся ганебний бій за участю колишнього українського боксера Дмитра Щербини. Проте найгірше сталося під час оголошення переможця поєдинку.

Уродженець Херсона Дмитро Щербина зрадив свою Батьківщину та прийняв російське громадянство. У Москві він провів поєдинок у статусі представника країни-агресорки, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російський боксер підтримав окупантів

Суперником зрадника був російський боксер бурятського походження Вадім Лубсанов. Він нокаутував Щербину у шостому раунді поєдинку.

Під час оголошення переможця бою Лубсанов одяг блакитний берет та тримав у руках ганчірку з написом "11-я отдєльная гвардєйская десантно-штурмовая бригада". Цей підрозділ бере активну участь у війні проти України.

Російський боксер тримає прапор злочинців: дивіться відео

Щербина, який народився в українському Херсоні, мовчки спостерігав за діями бурята, одягненого у форму загарбників. Символічно, що саме ця бригада воєнних злочинців брала участь в окупації рідного міста Щербини.

Що відомо про 11-ту десантну бригаду