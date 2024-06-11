Уроженец Херсона Дмитрий Щербина предал свою Родину и принял российское гражданство. В Москве он провел поединок в статусе представителя страны-агрессора, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Российский боксер поддержал оккупантов
Соперником предателя был российский боксер бурятского происхождения Вадим Лубсанов. Он нокаутировал Щербину в шестом раунде поединка.
Во время объявления победителя боя Лубсанов надел голубой берет и держал в руках тряпку с надписью "11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада". Это подразделение принимает активное участие в войне против Украины.
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Щербина, который родился в украинском Херсоне, молча наблюдал за действиями бурята, одетого в форму захватчиков. Символично, что именно эта бригада военных преступников участвовала в оккупации родного города Щербины.
Что известно об 11-й десантной бригаде
- 11-я отдельная воздушно-штурмовая бригада дислоцируется в столице Бурятии Улан-Удэ.
- Начиная с 2022 года это соединение участвовало в агрессии против Украины.
- Военные преступники в составе оккупационных войск захватывали Херсонскую область.
- Во время боев украинские воины ликвидировали заместителя командира бригады подполковника Дениса Глебова.
- После освобождения западной части Херсонской области бригада отступила и закрепилась на левом берегу Днепра.