Ввечері 30 травня відомий боксер потрапив у жахливу ДТП. Його мотоцикл Kawasaki зіткнувся із автомобілем Hyundai Tucson у своєму рідному місті Камбернаулд.

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Смертельна аварія

Енді Тема доправили до лікарні Університету королеви Єлизавети, що у Глазго. Його стан був критичним. Медики декілька днів боролись за життя боксера. На жаль, не вдалось. Серце спортсмена зупинилось у віці 28 років.

Наразі триває розслідування трагічної ДТП.

Що відомо про Енді Тема

У 2019-му році розпочав свою кар'єру у професіоналах. Через чотири роки став чемпіоном Шотландії у напівлегкій вазі, коли відправив у нокаут Джека Тернера у 6-у раунді андеркарду бою Рікі Бернс – Віллі Лаймонд.

За 13 днів до ДТП Тем провів, як виявилось, свій останній у життя поєдинок. У 10-раундовому бою шотландець програв за рішенням суддів Джорджу Стюарту.