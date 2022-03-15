Російських журналістів не допустили до чемпіонату світу з фігурного катання

Російські журналісти не зможуть брати участь у висвітленні чемпіонату світу з фігурного катання у французькому Монпельє. Їх не допустили до турніру.

Росіян вже ніде не хочуть бачити

Фігуристи з Росії, як і більшість інших спортсменів, не зможуть виступити на міжнародних змаганнях. Міжнародний союз ковзанярів відреагував на повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

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1 березня ISU усунув російських та білоруських спортсменів від усіх змагань під егідою організації.

Дякуємо за вашу заявку на акредитацію на висвітлення чемпіонату світу з фігурного катання в онлайн-форматі. На жаль, її було відхилено. Ми б хотіли підкреслити, що рішення ISU є остаточним, дякуємо за розуміння,

– йдеться у заяві ISU.

Чемпіонат світу з фігурного катання відбудеться у французькому Монпельє з 21 до 27 березня.

У заявці збірної України залишаються Іван Шмуратко, Артем Даренський та Софія Голіченко, а також Олександра Назарова та Максим Нікітін. Всі спортсмени перебувають в Україні.