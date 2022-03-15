Россиян уже нигде не хотят видеть

Фигуристы из России, как и большинство других спортсменов, не смогут выступить на соревнованиях. Международный союз конькобежцев отреагировал на полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

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1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Спасибо за вашу заявку на аккредитацию на освещение чемпионата мира по фигурному катанию в онлайн-формате. К сожалению, она была отклонена. Мы бы хотели подчеркнуть, что решение ISU является окончательным, спасибо за понимание,

– говорится в заявлении ISU.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится во французском Монпелье с 21 по 27 марта.

В заявке сборной Украины остаются Иван Шмуратко, Артем Даренский и София Голиченко, а также Александр Назаров и Максим Никитин. Все спортсмены находятся в Украине.