Даяна Ястремська опублікувала в себе в сторіс інстаграм скріншоти наслідків ракетного удару по Одеській області 19 липня. Також вона опублікувала запис розмови під час ракетного удару.

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Ястремська також написала "Одеса тримайся" та "твари" поруч з російським прапором.

Вона також опублікувала фотографію своєї сестри Іванни, яка під час ракетного удару була змушена переховуватися у ванній кімнаті.

"Їй доводиться спати у ванній через цю йо**ну Росію", – написала Даяна Ястремська.

Тенісистка також звернулася до Міжнародної федерації тенісу (ITF) та Жіночої тенісної асоціації (WTA). Вона вимагає від них змінити ставлення до росіян. І вказує на те, за яких умов доводиться виступати українським тенісистам та тенісисткам на турнірах.

"WTA та ITF, подивіться мої сторіс чи, можливо, ви хочете побачити відео, або відвідати Україну? Так що ви можете змінити свою думку про Росію. Хтось зараз дуже добре спить, ви знаєте кого я маю на увазі, а хто намагається вижити. І всі українські тенісисти під час турнірів не сплять, адже стежать за новинами. Це чесно?" – написала Ястремська.

Нічний ракетний удар по Одещині 19 липня: що відомо

Уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети та ударні безпілотники. Основний напрям удару – Одещина.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував: 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет "Онікс", 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 32 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Частину з цих ракет окупанти запускали з Криму, і цей момент потрапив на відео.

Протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей: 13 крилатих ракет "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 23 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Удари ракет Х-22 та "Онікс" було спрямовано по інфраструктурі Одеської області. Російські окупанти влучили у зерновий та олійний термінали, промисловий об'єкт і два склади з тютюном і феєрверками на одному із промтоварних ринків (унаслідок цього спалахнула пожежа на площі понад 2 000 квадратних метрів). Також пошкоджено Слобідське кладовище.

Збита на підльоті до берега ракета Х-59 упала в одному з кварталів. Від неї з'явилася велика вирва, а вибухова хвиля пошкодила довколишні будівлі. Уламки скла поранили людей, зокрема 9-річного хлопчика.

Загалом внаслідок атаки поранення отримали шестеро людей.