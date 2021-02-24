Російських спортсменів не допустили до Чемпіонату Європи з легкої атлетики

Російські легкоатлети не отримали нейтральний статус. Відтак не зможуть виступити на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщені. Все через дискваліфікацію через допінг.

З 5 до 7 березня у польському Торуні відбудеться Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщені. Російські спортсмени дуже хотіли потрапити на турнір, але не вдалося.

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Для того, щоб виступити на турнірі, вони мали отримати нейтральний статус. Адже під російським прапором їм заборонено виступати через дискваліфікацію за вживання допінгу.

Але отримати такий статус вчасно вони не зможуть. Все через те, що розглянуть це питання лише на раді Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics) 17-18 березня, але не раніше. Відтак, все, що залишається робити російським спортсменам – спостерігати, як виступають інші.