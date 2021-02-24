Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус. Поэтому не смогут выступить на Чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Все из-за дисквалификации за допинг.

С 5 по 7 марта в польском Торуне состоится Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Российские спортсмены очень хотели попасть на турнир, но не выйдет.

Напомним Экс-президенту IBU грозит 10 лет тюрьмы за взятку от России

Для того, чтобы выступить на турнире, они должны были получить нейтральный статус. Так как под российским флагом им запрещено выступать из-за дисквалификации за употребление допинга.

Но получить такой статус вовремя они не смогут. Все из-за того, что рассмотрят этот вопрос только на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17 – 18 марта, но не раньше. Следовательно, все, что остается делать российским спортсменам, – наблюдать, как выступают другие.