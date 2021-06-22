Окрім Шевченка, російські вболівальники у Копенгагені осквернили й легендарну Русалоньку

У Данії Росія "відзначилася" не лише епічним програшем збірної з футболу, але й вандалізмом шанувальників. У Копенгагені вони осквернили 2 знамениті пам'ятники: Тарасу Шевченку та Русалоньці.
Обурені місцеві жителі поділилися у мережі світлиною сплюндрованої Русалоньки. Казкову героїню Ганса Крістіана Андерсена одягнули у футболку російської збірної.
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Водночас казковий "ритуал" не допоміг. Російська збірна з футболу програла і з тріском вилетіла з Євро-2020. Перемогу у цьому матчі здобули данці. Їм вдалося забити у російські ворота 4 голи.
Росіяни осквернили Шевченка
- Пам'ятник Кобзареві у Копенгагені встановили у 2010 році на березі озера у парку Естрі Анлег.
- Усе було чудово, аж доки до столиці Данії не прибули російські вболівальники. Вони розмалювали пам'ятник легендарному поетові у кольори російського прапора.
- Окрім того, постамент розписали цитатою з російської пропаганди: "До біса НАТО, Крим – російський".
Росія ще перед матчем образила Данію
- Експрезидент московського "Спартака" Андрій Червіченко "відзначився" ще напередодні матчу між Росією та Данією.
- Чоловік заявив, що "данці завжди зухвалі й нахабні, поки їм по дупі не наляскають. Припускаю, що самовпевнені висловлювання – це психологічний момент. Вони ж такі мерзотні".