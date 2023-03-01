Втомилися змагатися без прапора: російський лижник поставив ультиматум МОК

Російські спортсмени досі перебувають у паралельній реальності та не розуміють, за що отримали санкції від міжнародних асоціацій. Вони продовжують зображати з себе "невинних" жертв.

Міжнародний олімпійський комітет має наміри послабити санкції проти російських спортсменів і дозволити їм брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. Але такі умови не влаштовують атлетів з країни-агресорки.

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Цинізму росіян немає меж

Олімпійський чемпіон Сочі-2014 Алєксандр Лєгков висунув зустрічні умови Комітету. У інтерв'ю російським ЗМІ лижник заявив, що спортсмени з країни 404 втомилися виступати без прапора та гімну.

Якщо нам хтось заборонив, це не наша провина. Наші спортсмени готові були їхати та змагатися. Спортсмени висловлюються, що вони вже втомилися бігати без прапора, гімну, тому якщо вони хочуть, щоби ми приїжджали, ми повинні їхати під своїм прапором. Я їх теж розумію. Є такі думки, Юлія Ступак уже говорила – досить бігати в нейтральному статусі, ми маємо їхати туди, і ми маємо їхати під своїм прапором. Мені здається, є в цьому частка правди, правильно вона все каже,

– сказав Лєгков.

Очевидно, що російські спортсмени побачили слабкість МОК, який пішов на поступки. Тепер вони вмикають дурника, волаючи про "спорт внє палітікі".

Тож Томасу Баху потрібно більш детально ознайомитись з участю російських атлетів у військовій агресії проти України та пропагандистських мітингах на підтримку свого фюрера. А ще краще, щоб чиновник приїхав у Бахмут, куди його запрошував президент України Володимир Зеленський. Томас Бах має на власні очі побачити звірства російської армії. Не секрет, що половина спортсменів з країни-агресорки представляють Центральний спортивний клуб російської армії.