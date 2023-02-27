Чергова ганебна ситуація трапилася під час змагань "Чемпіонські висоти", який замінив російським лижникам чемпіонат світу. Перемогу у скіатлоні першості на болотах здобув триразовий олімпійський чемпіон Алєксандр Большунов.

Читайте також "Нейтральний" спорт від країни-агресорки: у Росії відбувся наповнений пропагандою матч

Обережно, клоуни на трасі

Найкращий лижник Росії хотів ефектно завершити гонку, гордо тримаючи в руках прапор країни-агресорки. Але на фінішній прямій сталося непередбачуване.

Через сильний порив вітру прапор зірвався та опинився на снігу позаду спортсмена. А горе-чемпіон фінішував з держаком в руках.

Не помітивши халепи, Большунов продовжував розмахувати держаком. До речі, можливо, Міжнародному олімпійському комітету варто взяти до уваги таке ноу-хау чемпіона, щоб російські спортсмени замість нейтрального білого прапора несли держака.

Відео ганьби олімпійського чемпіона

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2023 з лижних видів спорту відбувається в Словенії без участі росіян і білорусів. Бан міжнародних терористів продовжується.