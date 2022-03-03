Російські шахісти закликають Путіна припинити війну в Україні

Провідні шахісти Росії звернулися до Володимира Путіна. Вони закликають припинити війну в Україні.

"Помилка може призвести до фатальної точки неповернення"

Повний лист звернення опублікували у російському виданні "Чемпіонат". Шахісти наголосили, що вони проти війни в Україні.

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Титуловані гравці закликають припинити війну дипломатичним шляхом.

Відповідний лист підписали 33 шахісти з Російської Федерації. Серед них – і Ян Непомнящий, який минулого року став віцечемпіоном світу з класичних шахів. Також проти війни в Україні виступили російській гросмейстери Олександра Костенюк, Даниїл Дубов, Петро Свідлер, Андрій Єсипенко та інші.

Звернення росіян

Ми виступаємо проти воєнних дій на території України та закликаємо до якнайшвидшого припинення вогню та мирного вирішення конфлікту шляхом діалогу та дипломатичних переговорів. Нам нестерпно боляче бачити ту катастрофу, яка відбувається у ці дні з нашими народами.

Ми завжди виступали за Росію в особистих та, з особливою гордістю, у командних змаганнях. Ми впевнені, що шахи, як і спорт загалом, повинні об'єднувати людей. Найскладніші та найпрестижніші міжнародні турніри проводилися в нашій країні на найвищому рівні навіть у розпал пандемії.

Шахи навчають відповідальності за свої дії; кожен крок має значення, а помилка може призвести до фатальної точки неповернення. І якщо завжди це стосувалося спорту, то зараз на коні стоять життя людей, базові права та свободи, людська гідність, сьогодення та майбутнє наших країн.

У ці трагічні дні ми думаємо про всіх людей, які опинилися у центрі цього страшного конфлікту. Ми поділяємо біль із нашими українськими колегами та закликаємо до миру.

Збірна України з шахів – чинний чемпіон Європи, одна з найкращих команд світу поряд із нашою. Ми зіграли десятки матчів та сотні партій. Ми завжди ставили спортивну боротьбу вище за політику – і українці відповідали нам взаємністю. Ми просимо вас зберегти командам, гравцям та простим людям з обох країн залишити шанс на взаємну повагу. Ми за мир. Зупиніть війну!

Міжнародна федерація шахів не позбавила росіян та білорусів права участі. Проте проти цих атлетів ввели санкції. Тепер вони можуть змагатись лише в статусі "нейтральних" атлетів.

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