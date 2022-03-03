"Ошибка может привести к роковой точке невозврата"

Полное письмо обращения опубликовали в российском издании "Чемпионат". Шахматисты подчеркнули, что они против войны в Украине.

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Титулованные игроки призывают прекратить войну по дипломатическому пути.

Соответствующее письмо подписали 33 шахматиста из Российской Федерации. Среди них – и Ян Непомнящий, ставший в прошлом году вице-чемпионом мира по классическим шахматам.

Также против войны в Украине выступили российские гроссмейстеры Александра Костенюк, Даниил Дубов, Петр Свидлер, Андрей Есипенко и другие.

Обращение россиян

Мы выступаем против военных действий на территории Украины и призываем к скорейшему прекращению огня и мирному решению конфликта путём диалога и дипломатических переговоров. Нам невыносимо больно видеть ту катастрофу, которая происходит в эти дни с нашими народами.

Мы всегда выступали за Россию в личных и, с особой гордостью, в командных соревнованиях. Мы уверены, что шахматы, как и спорт в целом, должны объединять людей. Самые сложные и престижные международные турниры проводились в нашей стране на высочайшем уровне даже в разгар пандемии.

Шахматы учат ответственности за свои действия; каждый шаг имеет значение, а ошибка может привести к фатальной точке невозврата. И если всегда это касалось спорта, то сейчас на кону стоят жизни людей, базовые права и свободы, человеческое достоинство, настоящее и будущее наших стран.

В эти трагические дни мы думаем о всех людях, оказавшихся в центре этого страшного конфликта. Мы разделяем боль с нашими украинскими коллегами и призываем к миру.

Сборная Украины по шахматам — действующий чемпион Европы, одна из лучших команд мира наряду с нашей. Мы сыграли десятки матчей и сотни партий. Мы всегда ставили спортивную борьбу выше политики — и украинцы отвечали нам взаимностью. Мы просим вас сохранить командам, игрокам и простым людям из обеих стран оставить шанс на взаимное уважение.

Мы за мир. Остановите войну!

Международная федерация шахмат не лишила россиян и белорусов права участия. Однако против этих атлетов были введены санкции. Теперь они могут соперничать только в статусе "нейтральных" атлетов.

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