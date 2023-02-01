Справжня "нейтральність" росіян: олімпійські чемпіони передали квадрокоптер армії окупантів

Поки Міжнародний олімпійський комітет переконує, що не може відсторонювати всіх росіян через війну в Україні, ті самі російські спортсмени передають обладнання російській окупаційній армії.

На ганебний випадок звернув увагу олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Український спортсмен опублікував відео, на якому російські військові дякують російським гімнастам за допомогу.

Варте уваги "Спорт внє палітікі": ЗСУ "задвохсотили" генсека Федерації карате Росії Увицького

"Збірна Росії зі спортивної гімнастики підтримує армію країни, яка знищує моє рідне місто, мій рідний Донбас, мою Україну! На відео військові країни-агресора дякують російським спортсменам Нікіті Нагорному, Давиду, Денису та Артуру за придбаний квадрокоптер та допомогу армії. Гімнасти з Росії виступають за "руський мір", за геноцид українського народу, за терор на території нашої держави", – написав Олег Верняєв.

Нікіта Нагорний, якому дякують російські окупанти – олімпійський чемпіон Токіо-2020 зі спортивної гімнастики в командній першості. На тій же Олімпіаді він здобув і дві бронзові нагороди – в багатоборстві та у вправах на перекладині. Цілком ймовірно, що троє інших – це Давид Бєлявський, Денис Аблязін та Артур Далалоян, які теж були в складі російської збірної на Олімпіаді-2020.

Ще у 2020 році Нагорний очолив пропутінську мілітарну організацію "Юнармія". А після військового вторгнення Росії до України в лютому 2022 року, закликав підтримати російських військових.

Читайте також Санкції не обговорюються: МОК нагадав Росії та Білорусі про їх відсторонення від Олімпіади

"І невже цих людей Міжнародний олімпійський комітет хочете допустити до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі? Невже олімпійська спільнота готова вітати пособників терору? Росія створює загрозу для всього світу, і міжнародна спільнота після трагічних подій в Маріуполі, Бучі, Дніпрі та інших містах нашої країни має це розуміти!", – написав Верняєв.