Спортсменів з Росії та Білорусі допустили до міжнародних змагань з веслування. Проте в Європі не побачать атлетів з країн-агресорів.

Наприкінці квітня Міжнародна федерація каное-веслування ухвалила рішення про допуск представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Країни-терористи повинні були зробити заявку зі списком спортсменів, які відповідають статусу нейтральних атлетів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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А що трапилось?

Проте на болотах вирішили пропустити чемпіонат світу-2023. Про це повідомив головний тренер збірної Росії з веслування на байдарках та каное Алєксандр Костоглод. За його словами, організатори не можуть гарантувати безпеку представникам країни-терористки

У червні ми отримали листи від італійської сторони, де проводилася першість світу для спортсменів до 19 та 23 років, та від німецької, де проходитиме дорослий чемпіонат світу. У них повідомляється, що російські та білоруські спортсмени не можуть взяти участь у цих турнірах через те, що італійці та німці не можуть забезпечити безпеку. Тому ми не отримаємо запрошення на ці змагання,

– сказав Костоглод.

Як відомо, головним лобістом повернення росіян та білорусів у світовий спорт є президент МОК Томас Бах. Проте не всі міжнародні федерації та країни мріють побачити на змаганнях представників країн, які чинять геноцид українців.

. Чемпіонат світу-2023 з веслування відбудеться з 23 до 27 серпня у німецькому Дуйсбургу. На торішньому ЧС, який проходив у Канаді, українські веслувальники здобули 2 золоті, 1 срібну та 2 бронзові нагороди. В медальному заліку Україна посіла 7 місце.