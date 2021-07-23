Російська лучниця знепритомніла під час Олімпіади-2020 у Токіо

У п'ятницю, 23 липня, відбудеться офіційна церемонія відкриття Олімпіади-2020 у Токіо. Однак перші змагання вже відбулись, але не обійшлись без неприємних випадків.

Отримала сонячний удар

Першими серед українок на Олімпійських ігор стартували лучниці. На змаганнях стався неприємний інцидент за участю російської спортсменки Світлани Гомбоєвої.

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Росіянка брала участь у кваліфікації змагань у стрільбі з лука. Після свого етапу Гомбоєва знепритомніла та впала на землю. Лікарі надали своєчасну медичну допомогу, пізніше Світлану відвезли у лікарню.

Лучниця змусила похвилюватись своїх рідних. Після такого випадку Світлана виклала сторіс у своєму інстаграмі, у якому заспокоїла своїх прихильників.

Усім привіт. На час Олімпійських ігор я перестала вести свою сторінку. Але ситуація так склалась, що зараз багато людей переживають за мене. Почуваюсь добре, сильно болить голова. Можу та буду стріляти,

– написала Гомбоєва.

Відзначимо, що кваліфікацію спортсменка завершила на 45 місці із 630 балами. У відборі був побитий олімпійський рекорд, який з 1996 році належав українській лучниці Ліні Герасименко.

Нагадаємо, що через допінговий скандал російські спортсмени виступають під нейтральним прапором та у проколі рахуються як спортсмени ОКР.



Коментар Гомбоєвої / Скриншот із instagram.com/gomboeva_svetlana

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