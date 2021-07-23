Рекорд українки побито

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо завершились кваліфікації у стрільбі з лука серед жінок. Відразу трьом кореянкам та одній представниці Мексики вдалось перевершити олімпійський рекорд українки Ліни Герасименко, який тримався ще з Олімпіади-1996 в Атланті.

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Тоді українська лучниця встановила рекорд із результатом 673 очки. З цього року так жодна із спортсменок не змогла побити такий показник до змагань у Японії.

На першому місці кваліфікацію завершила Ан Сан, яка переплюнувала результат Герасименко на 7 очок – 680 пунктів. До світового рекорду не вистачило 12 балів – 692 очки.

Зверніть увагу! Найкращою серед українок стала Вероніка Марченко. 28-річна спортсменка посіла 35 місце. У Анастасії Павлової 41-а позиція (631 очко), а у Лідії Січенікова – 54-а (623).



Результати кваліфікації / Скриншот