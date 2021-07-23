Отримала сонячний удар
Першими серед українок на Олімпійських ігор стартували лучниці. На змаганнях стався неприємний інцидент за участю російської спортсменки Світлани Гомбоєвої.
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Росіянка брала участь у кваліфікації змагань у стрільбі з лука. Після свого етапу Гомбоєва знепритомніла та впала на землю. Лікарі надали своєчасну медичну допомогу, пізніше Світлану відвезли у лікарню.
Лучниця змусила похвилюватись своїх рідних. Після такого випадку Світлана виклала сторіс у своєму інстаграмі, у якому заспокоїла своїх прихильників.
Усім привіт. На час Олімпійських ігор я перестала вести свою сторінку. Але ситуація так склалась, що зараз багато людей переживають за мене. Почуваюсь добре, сильно болить голова. Можу та буду стріляти,
– написала Гомбоєва.
Відзначимо, що кваліфікацію спортсменка завершила на 45 місці із 630 балами. У відборі був побитий олімпійський рекорд, який з 1996 році належав українській лучниці Ліні Герасименко.
Нагадаємо, що через допінговий скандал російські спортсмени виступають під нейтральним прапором та у проколі рахуються як спортсмени ОКР.
Коментар Гомбоєвої / Скриншот із instagram.com/gomboeva_svetlana
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