"Доводиться виживати": російська гімнастка поскаржилася на жахливе харчування у збірній

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова розповіла про жахливі умови у збірній. Вона опублікувала низку скарг щодо харчування під час тренувального процесу.

Про це вона поскаржилася у своєму інстаграмі. Росіянка заявила, що їй ледве вдається поповнювати необхідні калорії, пише 24 Канал.

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Росіянка поскаржилася на "виживання" у збірній

Російська спортсменка зазначила, що низька якість харчування негативно впливає на здоров'я та готовність спортсменів до міжнародних змагань.

"Так як на базі в останні дні взагалі нема чого, у нас за часів ковіда дуже сильно впала і якість харчування, і його різноманітність в цілому, мені доводиться виживати на овочах, хоча я сумніваюся, що моїм м'язам для відновлення досить розвареної капусти. Сумно, сумно, поверніть колишнє. І четвертинка грейпфрута на додаток. Виглядає, звичайно, все це більш ніж кумедно", – пояснила Мельникова.



Росіянка поскаржилася на харчування / Скриншот



Гімнастка з Росії назвала це виживанням / Скриншот

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