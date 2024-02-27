"Доводиться виживати": російська гімнастка поскаржилася на жахливе харчування у збірній
Російська гімнастка Ангеліна Мельникова розповіла про жахливі умови у збірній. Вона опублікувала низку скарг щодо харчування під час тренувального процесу.
Про це вона поскаржилася у своєму інстаграмі. Росіянка заявила, що їй ледве вдається поповнювати необхідні калорії, пише 24 Канал.
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Росіянка поскаржилася на "виживання" у збірній
Російська спортсменка зазначила, що низька якість харчування негативно впливає на здоров'я та готовність спортсменів до міжнародних змагань.
"Так як на базі в останні дні взагалі нема чого, у нас за часів ковіда дуже сильно впала і якість харчування, і його різноманітність в цілому, мені доводиться виживати на овочах, хоча я сумніваюся, що моїм м'язам для відновлення досить розвареної капусти. Сумно, сумно, поверніть колишнє. І четвертинка грейпфрута на додаток. Виглядає, звичайно, все це більш ніж кумедно", – пояснила Мельникова.
Росіянка поскаржилася на харчування / Скриншот
Гімнастка з Росії назвала це виживанням / Скриншот
Збірна Росії відмовилася від Олімпійських ігор
- Міжнародний олімпійський комітет 8 грудня повідомив про те, що допустив російських та білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024 у статусі нейтральних атлетів.
- Однак росіян це не влаштувало, вони ж прагнуть виступати без обмежень: з прапором та гімном. Головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер заявила, що вони відмовляються виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі.
- Вона заявила, що виступ у нейтральному статусі є для них соромом.