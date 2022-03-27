Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців, – Яремчук

Нападник Бенфіки Роман Яремчук звернувся до світової спільноти. Футболіст закликає всіх інформувати про війну в Україні.

"Просто зараз ми маємо зупинити Путіна"

Футболіст національної команди звернувся до світу з проханням про допомогу на тлі війни. Роман у своєму інстаграмі поширив відео зі зруйнованого окупантами Маріуполя.

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Футболіст також написав текст, де описав всі жахи, які відбуваються в країні. Він закликає світ допомогти Україні.

Повний текст Яремчука

Я – Роман Яремчук, гравець Бенфіки та національної збірної України, українець, батько, син. Я – людина і моє серце розбите, адже у моїй рідній країні іде війна, зруйновані міста, кожного дня гинуть мирні люди, серед яких вже більше ніж 100 дітей.

Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців, створює гуманітарну катастрофу в наших містах. Це справжній геноцид!

Алісі з Охтирки було 8, її сім’ю розстріляли. Кирилові з Маріуполя було лише два. Софії з Нової Каховки було шість, а її брату щойно виповнився один місяць. На жаль, список загиблих в Україні дітей поповнюється щодня.

Просто зараз ми маємо зупинити Путіна та захистити Україну! Коли я говорю "ми", я маю на увазі кожного з нас. Кожен голос важливий! Не мовчіть, інформуйте про війну в Україні, говоріть про жорстокі вбивства наших дітей. Зупиніть війну! Врятуйте життя дітей України!

Відео зруйнованого Маріуполя