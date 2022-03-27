"Просто сейчас мы должны остановить Путина"

Футболист национальной команды обратился в мир с просьбой о помощи на фоне войны. Роман в своем инстаграме распространил видео из разрушенного оккупантами Мариуполя.

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Футболист также написал текст, где описал все ужасы, происходящие в стране. Он призывает мир помочь Украине.

Полный текст Яремчука

Я Роман Яремчук, игрок Бенфики и национальной сборной Украины, украинец, отец, сын. Я – человек и мое сердце разбито, ведь в моей родной стране идет война, разрушенные города, каждый день гибнут мирные люди, среди которых уже более 100 детей.

Российская армия безжалостно и целенаправленно уничтожает украинцев, создает гуманитарную катастрофу в наших городах. Это настоящий геноцид!

Алисе из Ахтырки было 8, ее семью расстреляли. Кириллу из Мариуполя было всего два. Софии из Новой Каховки было шесть, а ее брату только что исполнился один месяц. К сожалению, список погибших в Украине детей пополняется каждый день.

Просто сейчас мы должны остановить Путина и защитить Украину! Когда я говорю "мы", я имею в виду каждого из нас. Каждый голос важен! Не молчите, информируйте о войне в Украине, говорите о жестоких убийствах наших детей. Остановите войну! Спасите жизнь детей Украины!

Видео разрушенного Мариуполя